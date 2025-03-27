Российские туристы погибли при крушении батискафа «Синдбад» в Египте





Сегодня, 27 марта, в Египте батискаф «Синдбад» с туристами врезался в риф и затонул на глубине около 20 метров. По сообщению федеральных СМИ, на борту судна, которое плавало под водой, находилось 45 человек.

По данным телеграм-канала SHOT, от удара вода хлынула в салон, внутри началась паника. Выбраться на поверхность смогли не все.

Первыми на помощь тонущим приплыли туристические катера, которые были неподалёку. Гиды и другие туристы помогали доставать напуганных и дезориентированных людей из воды. Всего на сушу доставили 29 человек. К этому времени на пляж приехали более 20 скорых. Пострадавших развезли по больницам. 6 человек спасти не удалось, ещё 9 находятся в критическом состоянии, передает SHOT.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Фото: телеграм-канала SHOT / t.me