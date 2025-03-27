Трое молодых мужчин пропали в Волжском

Происшествия 27.03.2025 14:06
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27.03.2025 14:06
Волонтеры разыскивают троих жителей Волжского Волгоградской области, причем двое из них исчезли в один день. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском поисковом отряде «ЛизаАлерт», 43-летний Игорь Албутов пропал еще 14 марта. Особая примета – обрит наголо. В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синий спортивный костюм и в черные кроссовки.
Местонахождение 37-летнего Антона Стрелецкого неизвестно с 12 марта. Рост мужчины – 170 см, глаза – голубые. В какой был одежде, неизвестно.
В этот же день исчез 41-летний Дмитрий Хорламов. Мужчина с серо-голубыми глазами и ростом в 170 см. был одет во все черное.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Коллаж V102.RU
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