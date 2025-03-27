Общество

«По краешку не пройдёшь»: в Волгограде неожиданно ощетинился тротуар вдоль ул. Гоголя

Общество 27.03.2025 15:18
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27.03.2025 15:18


В Центральном районе Волгограда благоустройство стремительно охватывает всё новые и новые территории. Как сообщает ИА «Высота 102», на этой неделе городские службы неожиданно приступили к обновлению тротуара вдоль ул. Гоголя.


Как ранее сообщала ИА «Высота 102», здесь после месячных трудов и не без проблем, но специалисты всё же завершили демонтаж скандальной торговой галереи, где ранее располагался магазин «МАН». Теперь же муниципалитет приступил к демонтажу тротуарного покрытия, однако начались работы не с участка, прилегающего к снесённому самострою, а с брусчатки у пересечения ул. Гоголя с ул. Коммунистической.


Пешеходный маршрут, востребованный у пассажиров главного железнодорожного вокзала, примыкающий к тому же к наиболее удобному пешеходному переходу, оказался перекопан.

- Ни самому не пройти, ни тем более чемодан провести невозможно. Люди идут и мучаются, как бурлаки перетаскивая вещи по насыпи. Старое покрытие частично снято и аккуратно уложено на поддоны. Новое даже не завезено на место. Часть тротуара превратилась в зыбучие пески. Как назло, работы начались в дождливую погоду. Ещё один участок находится в раскуроченном состоянии. Плитку взъерошили чем-то и оставили в таком виде. Ноги переломать можно, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.


Напомним, ранее стало известно об авральном благоустройстве зелёной зоны у Дома Павлова, установке дополнительной игровой площадки на Центральной набережной и остановочных павильонов в Дзержинском районе Волгограда. Также власти спешно планируют установить арт-объекты на Самарском разъезде, флаги вдоль путепровода на шоссе Авиаторов. Здесь же будет произведён спил деревьев и высадка новых растений. Работы проводятся на фоне подготовки муниципалитета к визиту представительных иностранных делегаций и глав государств для участия в международном форуме «Великое наследие — общее будущее», приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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