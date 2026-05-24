В 20 селах Волгоградской области временно отключат газ





О временной приостановке доставки газа предупредили потребителей Волгоградской области. Отключения запланированы на конец мая, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 28 мая с 8ч.00 до 16ч.00. будет временно приостановлена поставка ресурса потребителям Фроловского района Волгоградской области, проживающим в хуторе Большой Лычак. С 9ч.00 28 мая до 15ч.00 29 мая ограничсенич коснутся жителей поселка Крепинский и хуторах Братский и Белоглинский Калачевского района.



С 8ч.00 28 мая до 8ч.00 29 мая будет временно приостановлена поставка газа жителям нескольких населенных пунктов Кумылженского района: хуторов Глушица, Жуковский, Козлов, Крапцовский, Краснянский, Никитинский, Обливский, Потаповский, Родионовский, Суляевский, Седов, Точилкин, Тюринский, Чиганаки 1-е, Чиганаки 2-е, Ярской 1-й и станицы Кумылженская.



Также отключения запланированы в поселке Калинин Среднеахтубинского района 28 мая с 8ч.00 до 16ч.00.



