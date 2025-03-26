В Волгограде за 10,1 млн рублей избавят Дзержинский район от деревьев





Власти Волгограда готовятся к массовой вырубке деревьев. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз проредить зелёные насаждения мэрия собирается в окрестностях международного аэропорта. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, уничтожены будут 640 деревьев: 510 относительно молодых растений диаметром ствола до 16 сантиметров; 68 диаметром до 36 сантиметров; 62 диаметром до 48 сантиметров. Данные работы будут произведены без корчевания.

Отдельно в проекте соглашения прописана валка 88 деревьев диаметром до 24 сантиметров, а также необходимость санитарной обрезки ещё 87 растений.

На эти цели из бюджета выделено 10,1 млн рублей. Работы должны развернуться как на территории посёлка Аэропорт от строения 9а до дорожного знака начала населенного пункта «Волгоград», так и непосредственно на территории, прилегающей к воздушной гавани. Первый участок должны зачистить до майских праздников, второй – в течение 45 дней после заключения контракта.

Отметим, подрядчик будет определён по итогу открытого аукциона в начале апреля 2025 года. Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в конце апреля в Волгоград прибудут представительные делегации делегаций стран СНГ, а также Владимир Путин и Александр Лукашенко.