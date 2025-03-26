Общество

В Волгограде за 10,1 млн рублей избавят Дзержинский район от деревьев

Общество 26.03.2025 18:25
0
26.03.2025 18:25


Власти Волгограда готовятся к массовой вырубке деревьев. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз проредить зелёные насаждения мэрия собирается в окрестностях международного аэропорта. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, уничтожены будут 640 деревьев: 510 относительно молодых растений диаметром ствола до 16 сантиметров; 68 диаметром до 36 сантиметров; 62 диаметром до 48 сантиметров. Данные работы будут произведены без корчевания.

Отдельно в проекте соглашения прописана валка 88 деревьев диаметром до 24 сантиметров, а также необходимость санитарной обрезки ещё 87 растений.

На эти цели из бюджета выделено 10,1 млн рублей. Работы должны развернуться как на территории посёлка Аэропорт от строения 9а до дорожного знака начала населенного пункта «Волгоград», так и непосредственно на территории, прилегающей к воздушной гавани. Первый участок должны зачистить до майских праздников, второй – в течение 45 дней после заключения контракта.

Отметим, подрядчик будет определён по итогу открытого аукциона в начале апреля 2025 года. Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в конце апреля в Волгоград прибудут представительные делегации делегаций стран СНГ, а также Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.03.2025 19:45
Общество 26.03.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 18:00
Общество 26.03.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 17:12
Общество 26.03.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 17:02
Общество 26.03.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 16:06
Общество 26.03.2025 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2025 15:41
Общество 26.03.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 15:16 Реклама
Общество 26.03.2025 15:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2025 13:55
Общество 26.03.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 13:20
Общество 26.03.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 12:05
Общество 26.03.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 10:05 Реклама
Общество 26.03.2025 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2025 10:04
Общество 26.03.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 09:03
Общество 26.03.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 08:37
Общество 26.03.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 07:34
Общество 26.03.2025 07:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
В жутком детском городке в Волгограде рухнула бетонная плитаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Три гандболистки «Динамо-Синары» сыграют за сборную России на турнире в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде за 10,1 млн рублей избавят Дзержинский район от деревьевСмотреть фотографии
18:00
Новое оборудование поступило в приют для бездомных собак МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде поймали ассенизатора-нелегала, сливавшего отходы в канализациюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Зюганов вновь призвал переименовать Волгоград в СталинградСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде идет погрузка техники в «Воинский эшелон»Смотреть фотографии
16:29
В Дзержинском районе Волгограда убрали с путей сломавшийся вагонСмотреть фотографии
16:06
Город-герой Волгоград вошел в топ популярных направлений на майские праздникиСмотреть фотографии
15:49
В Дзержинском районе Волгограда нарушено движение трамваевСмотреть фотографии
15:41
Ацетон и нефтепродукты вновь обнаружили в канализации на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:34
Браконьер заплатит 202 тысячи рублей за убитую собакой косулюСмотреть фотографии
15:16
«Красный октябрь» получил еще два «серебра» в футбольных турнирахСмотреть фотографии
14:57
Столкнулись и снесли знак: роковой поворот внедорожника в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Под Волгоградом пятилетний срок грозит лихачу на Mercedes, погубившему человекаСмотреть фотографии
13:55
Огненным шоу проводят март в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Детсад под Волгоградом выплатит 150 тысяч рублей за сломанный палец ребенкаСмотреть фотографии
12:40
Суд обязал волгоградца заплатить за незаконную вырубку 25 черных тополейСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области изготовили 790 кг сомнительного молокаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградца осудят за сварку в автомастерской с ущербом в 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
10:32
Вложений на триллион: высокотехнологичные проекты поддержат льготами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Карьерный рост и уникальный опыт: «Волгоградоблэлектро» представило стенд на ярмарке вакансий ВолГАУСмотреть фотографии
10:04
Волгоградца арестовали на сутки за отказ выключить музыку в 4 утраСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области на пепелище нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде осудят терапевта за липовые больничныеСмотреть фотографии
09:03
Под Волгоградом похоронят погибшего под Курахово 23-летнего Максима ГончароваСмотреть фотографии
08:37
Череда дождей и туманов ждет жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде ночью потушили пожар в камышахСмотреть фотографии
07:34
Власти Волжского откроют мусорный лимит на 11,3 млн рублейСмотреть фотографии
 