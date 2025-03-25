Брошены миллионы: грандиозный марафет устраивают власти в центре Волгограда





Власти Волгограда выделили серьезные суммы на приведение в порядок центра города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы по уборке мусора, покраске и прополке могут обойтись бюджету в несколько миллионов рублей. Власти Волгограда выделили серьезные суммы на приведение в порядок центра города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы по уборке мусора, покраске и прополке могут обойтись бюджету в несколько миллионов рублей.

В частности, уже заключен контракт на В частности, уже заключен контракт на побелку более 2 тысяч деревьев в центре города на 270 тысяч рублей, а также на уборку объектов в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий и встреч гостей города, в том числе на очистку урн – еще на 230 тысяч рублей.

В настоящее время в МБУ «Волгоградзеленхоз» ищут подрядчика на выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм, расположенных на территории Центральной набережной с начальной стоимостью контракта в 3,5 миллиона рублей. В настоящее время в МБУ «Волгоградзеленхоз» ищут подрядчика на выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм, расположенных на территории Центральной набережной с начальной стоимостью контракта в 3,5 миллиона рублей.

Еще почти в 2 миллиона рублей может обойтись сбор и вывоз отходов, не относящихся к ТКО, с территории Центрального района. Еще почти в 2 миллиона рублей может обойтись сбор и вывоз отходов, не относящихся к ТКО, с территории Центрального района.

Немногим более 1 миллиона рублей было выделено на уборку выставочного павильона бронекатера «БК-31» и вроде бы уже нашелся подрядчик, индивидуальный предприниматель из Грозного. Однако контракт только с определившимся победителем закупки был почти тут же расторгнут в связи с невозможностью выполнения работ. Немногим более 1 миллиона рублей было выделено на уборку выставочного павильона бронекатера «БК-31» и вроде бы уже нашелся подрядчик, индивидуальный предприниматель из Грозного. Однако контракт только с определившимся победителем закупки был почти тут же расторгнут в связи с невозможностью выполнения работ.

На закупку однолетних растений, которые будут высажены в Центральном районе, выделено еще около 900 тысяч рублей. В то же время уже заключен контракт на прополку склона набережной от сорняков на 587 тысяч рублей. На закупку однолетних растений, которые будут высажены в Центральном районе, выделено еще около 900 тысяч рублей. В то же время уже заключен контракт на прополку склона набережной от сорняков на 587 тысяч рублей.

В планах чиновников и возведение забора за 1,5 миллиона рублей. Ограждение длиной в 205 метров от «Волгоград Сити» на улице Рокоссовского до мостового перехода через Волгу на четной стороне обойдется еще в 1,5 миллиона рублей. В планах чиновников и возведение забора за 1,5 миллиона рублей. Ограждение длиной в 205 метров от «Волгоград Сити» на улице Рокоссовского до мостового перехода через Волгу на четной стороне обойдется еще в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о проведении нескольких аукционов на озеленение улицы Рокоссовского и проспекта Жукова. Именно по этой дороге обычно передвигаются официальные делегации, которые в ближайшее время ожидают в Волгограде. Ранее президент Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в Волгоград, где весной должен пройти международный форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фото V102.RU (архив)