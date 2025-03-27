В Волгограде у Дома Павлова высадят четырёхметровые клёны за 16,3 млн рублей





Власти Волгограда официально объявили о поиске подрядной организации, готовой аврально благоустроить сквер на ул. 13-й Гвардейской. Как сообщает ИА «Высота 102», 26 марта соответствующие лоты были опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит высадить здесь 30 клёнов серебристых высотой от 4 до 4,5 метра и 30 лип высотой от 3 до 3,5 метра. У всех деревьев уже должна быть сформирована разветвлённая крона из не менее чем шести ветвей. Саженцы должны быть поставлены с закрытой корневой системой с комом земли 80х80 сантиметров.

Также здесь будут высажены 54 саженца можжевельника и 36 сирени. Отдельно контрактом предусмотрено создание живой изгороди из 1,1 тыс. саженцев бирючины и укладка около 3.7 тыс. кв метров рулонного газона.

Уделят внимание специалисты и обновлению пешеходной инфраструктуры. Вместо старых железобетонных плит здесь будет сформирована новая пескоцементная подушка и уложена тротуарная плитка.

Примечательно, что при расчёте стоимости работ прокладка поливочного водопровода учтена не была, однако схемы соответствующих коммуникаций к проекту приложены.

На производство этих работ в границах ул. 13-й Гвардейской дивизии в границах ул. Советской и пр. им. В.И. Ленина выделено 8,2 млн рублей.

Схожий объём работ запланирован и на участке зелёной зоны ул. Наумова в границах ул. Советской и пр. им. В.И.Ленина. Здесь будет уложен газон на площади 3,3 тыс. кв. метров, высажены 828 кустов бирючины, 5 сосен, 33 клёна и 33 липы, а также 6 спрей и 48 саженцев сирени. Также здесь демонтируют историческое чугунное ограждение. На это из бюджета выделено ещё 8,1 млн рублей.

Все перечисленные работы подрядным организациям предстоит выполнить в экстремально сжатые сроки – всего за семь дней. Исполнителя контрактов отберут через несколько недель по итогу открытого аукциона.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», власти планировали приступить к обновлению сквера в лучшем случае в 2026 году, однако впоследствии, на фоне подготовки к визиту в Волгоград Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также высокопоставленных делегаций из других стран СНГ, было решено всё же не откладывать эти работы на потом. Фактически демонтаж тротуаров и спил старых деревьев здесь стартовал ещё до производства торгов на благоустройство этой территории.