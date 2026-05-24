В Волгоград в День защиты детей прибудет «Театральный поезд»





Волгоградская область присоединится к общероссийскому проекту «Театральный поезд», приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей России. Эшелон культуры прибудет в областной центр 2 июня.

По информации облкомкультуры, в день прибытия в Волгоградском областном театре кукол пройдет творческая встреча-диалог организаторов проекта с представителями театрального сообщества региона.



В амфитеатре на центральной набережной запланировано проведение Детского театрального фестиваля, на котором для участников события и всех жителей Волгограда свое творчество покажут юные артисты школьных музыкальных театральных коллективов и артисты Волгоградской областной детской филармонии. А по завершении фестиваля на сцене пройдет марафон «Музыка Театра».



3 июня участники проекта проведут панельную дискуссию о театральной жизни регионов, где обсудят важные вопросы театральной деятельности в современных условиях. А в амфитеатре пройдет большой концерт «Национальная палитра Волгограда».



Приезжие коллективы представят на сценах театров восемь постановок, в основу которых легли народные сказки, произведения классической литературы и современных авторов.

Справка. Один состав «Театрального поезда» отправился 12 мая по маршруту Владивосток – Москва. Участники проекта уже посетили Хабаровск, Биробиджан, Тынду. 27 мая в путь отправится второй «Театральный поезд» из Севастополя. 30 июня оба состава прибудут в Москву на Киевский вокзал. В столице коллективы-участники соберутся на гала-концерте. Всего в проекте примут участие около пяти тысяч артистов из разных городов.

Иллюстрация: всероссийский проект «Театральный поезд»/ВКонтакте