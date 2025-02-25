Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере Волгограда





В Волгограде установят семиметровую композицию «Созвездие героев» в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU, тематическое украшение планируется установить на Самарском разъезде в Дзержинском районе областного центра.

Информация о покупке арт-объекта для города-героя появилась на сайте госзакупок. Первоначальная стоимость созвездия оценивается в 5 млн рублей.

Композиция представляет собой три большие пятиконечные звезды, в центре каждой из них располагаются средние звезды с малыми звездами внутри. Каждая из больших звезд двумя нижними лучами располагается на подиумах, а два боковых луча скреплены с соседними звездами.

Конструкция, состоящая из трех красных звезд на подиумах, будет подсвечиваться прожекторами. Финансирование производится за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда».

Установить конструкцию подрядная компания должна будет не позднее апреля 2025 года.

Фото: Госзакупки / МАУ ИАВ