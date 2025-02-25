Общество

Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере Волгограда

Общество 25.02.2025 11:59
0
25.02.2025 11:59


В Волгограде установят семиметровую композицию «Созвездие героев» в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU, тематическое украшение планируется установить на Самарском разъезде в Дзержинском районе областного центра. 

Информация о покупке арт-объекта для города-героя появилась на сайте госзакупок. Первоначальная стоимость созвездия оценивается в 5 млн рублей. 

Композиция представляет собой три большие пятиконечные звезды, в центре каждой из них располагаются средние звезды с малыми звездами внутри. Каждая из больших звезд двумя нижними лучами располагается на подиумах, а два боковых луча скреплены с соседними звездами.

Конструкция, состоящая из трех красных звезд на подиумах, будет подсвечиваться прожекторами. Финансирование производится за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда».

Установить конструкцию подрядная компания должна будет не позднее апреля 2025 года. 

Фото: Госзакупки / МАУ ИАВ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.02.2025 13:02 Реклама
Общество 25.02.2025 13:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.02.2025 12:27
Общество 25.02.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 11:55
Общество 25.02.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 11:36
Общество 25.02.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 10:08
Общество 25.02.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 09:58
Общество 25.02.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 09:34
Общество 25.02.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 09:34
Общество 25.02.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 08:49
Общество 25.02.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 07:56
Общество 25.02.2025 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2025 21:31
Общество 24.02.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2025 21:10
Общество 24.02.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2025 20:15
Общество 24.02.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2025 19:56
Общество 24.02.2025 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2025 18:03
Общество 24.02.2025 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:02
Специалисты ВТЗ вошли в число лучших инженеров РоссииСмотреть фотографии
12:27
Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей КолединСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские рукопашники Михеев и Исаенко взяли бронзу чемпионата РоссииСмотреть фотографии
11:59
Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
В Рудне суд оценил страдания покусанного собакой школьника в 30 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:36
Первые в 2025 году бесплатные электрички запускают в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом осудили наркомана, укравшего у еланских пенсионеров 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:08
Автобус на пути в Ростов-на-Дону разбился на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В России появятся новые дорожные знакиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца обязали отработать 180 часов за кражу игровых наушников из DNSСмотреть фотографии
10:37
Волгоградец покалечился в перевернувшемся «Патриоте»Смотреть фотографии
10:37
Появилось видео с возмутившими Бастрыкина «бандитами» из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В Волгоградской области 8 га леса изъяли из частной собственностиСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом на видео попала экстрим-поездка на ватрушкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Народные забавы, концерты и мастер-классы: программа гуляний на Масленицу в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
ФСБ уличила начальницу почтового отделения в присвоении 400 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцам перечислили плюсы от сноса старой телебашниСмотреть фотографии
09:34
Матери погибшего на СВО Евгения Митченко передали орден МужестваСмотреть фотографии
08:49
Морозы в Волгоградской области ослабнут к началу весныСмотреть фотографии
07:56
«Это все из-за квартиры»: волгоградка обвинила соседа на подселении в музыкальном террореСмотреть фотографииCмотреть видео
07:22
Суд узаконил увольнение врио главы Елани с прошлой должности из-за утраты доверияСмотреть фотографии
07:07
Гандболистки «Динамо-Синары» 25 февраля в гостях сыграют со «Звездой»Смотреть фотографии
06:48
Суд в Волгограде обязал УК остановить ядовитые рекиСмотреть фотографии
21:51
Выходки людей с оружием в Волгограде возмутили БастрыкинаСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области 24 февраля похоронили двоих погибших на СВО станичниковСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы хотят поставить памятник погибшей от рук живодера ЛессиСмотреть фотографии
20:48
Три гандболистки «Динамо-Синары» вызваны в сборную России Смотреть фотографии
20:15
Хэдлайнером фестиваля ULTRA100 в Волжском станет рэпер Крип-А-КрипСмотреть фотографии
19:56
В Госдуме задумались о цензурировании и замедлении видеоигрСмотреть фотографии
19:28
Индексация взносов на капремонт разогнала инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 