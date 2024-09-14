Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»

Ранее в нынешнем сезоне талантливые спортсмены приняли участие в 11 этапах «Динамовской лиги», которые проходили в разных городах России. Таких, как, например, Волжский, Москва, Новосибирск, Саратов и другие. Волгоградский тур, в котором задействовано 170 дзюдоистов из 23 регионов нашей страны, является финальным по итогам 2024 года. На берегах Волги в общей сложности разыграют 17 комплектов наград. В субботу были определены медалисты в категориях до 46, 50, 55, 60 и 66 кг у дзюдоистов и до 40, 44, 48 и 52 кг у девушек.

- Ранее проводились отборочные соревнования в других городах, а Волгоград принимает решающие сражения. Здесь собрались сильнейшие участники. За первое место присваивается разряд «кандидат в мастера спорта». К этому званию стремятся очень многие юноши и девушки. Также благодаря обществу «Динамо», которое подготовило прекрасные кубки и награды за все призовые места, и нашим партнерам за первую и вторую позицию дополнительно вручается кимоно. Кроме того, лидеры данного проекта сейчас принимают участие в программе «Планета дзюдо» от Федерации дзюдо России во всероссийском детском центре «Смена». Там находятся около 20 участников, которые на протяжении трех недель будут обмениваться опытом, повышать мастерство и общаться с популярными спортсменами под руководством известных тренеров сборной России. На следующий год также запланировано продолжение «Динамовской лиги по дзюдо» в 12 регионах страны, а 13-м, финальным этапом, будет снова Волгоград. Мне хотелось бы отметить все региональные организации «Динамо» и Федерацию дзюдо России. На каждом туре были соблюдены правила по организации соревнований, также судейство оказалось на высшем уровне. Каждый этап вносил определенную отличительную особенность, которая характерна для каждого региона. И финал тому подтверждение. Посетил соревнования чемпион мира Арман Адамян. Это большая честь для ребят - получить автографы чемпионов, пообщаться с ветеранами и лидерами дзюдо. Поэтому организация здесь на хорошем и высоком уровне. В следующем году планируется финал уже на новой «Динамо Арене», — рассказала Марченкова.