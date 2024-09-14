Спорт

Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»

Спорт 14.09.2024 19:27
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14.09.2024 19:27


Сегодня, 14 сентября, в спортивном комплексе Волгоградской государственной академии физической культуры  стартовал финал всероссийских соревнований «Динамовская лига по дзюдо» среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя общества Анатолия Гулевского, сообщает V102.RU.

Ранее в нынешнем сезоне талантливые спортсмены приняли участие в 11 этапах «Динамовской лиги», которые проходили в разных городах России. Таких, как, например, Волжский, Москва, Новосибирск, Саратов и другие. Волгоградский тур, в котором задействовано 170 дзюдоистов из 23 регионов нашей страны, является финальным по итогам 2024 года. На берегах Волги в общей сложности разыграют 17 комплектов наград. В субботу были определены медалисты в категориях до 46, 50, 55, 60 и 66 кг у дзюдоистов и до 40, 44, 48 и 52 кг у девушек.

В церемонии открытии приняли участие руководители волгоградского областного общества «Динамо» и представители региональной организации дзюдо.

Светлана Марченкова, полковник внутренней службы и технический организатор «Динамовской лиги по дзюдо» в интервью сайту V102.RU рассказала о специфике данного проекта.

-  Ранее проводились отборочные соревнования в других городах, а Волгоград принимает решающие сражения. Здесь собрались сильнейшие участники. За первое место присваивается разряд  «кандидат в мастера спорта». К этому званию стремятся очень многие юноши и девушки. Также благодаря обществу «Динамо», которое подготовило прекрасные кубки и награды за все призовые места, и нашим партнерам  за первую и вторую позицию дополнительно вручается кимоно. Кроме того, лидеры данного проекта сейчас принимают участие в программе «Планета дзюдо» от Федерации дзюдо России во всероссийском детском центре «Смена». Там находятся около 20 участников, которые на протяжении трех недель будут обмениваться опытом, повышать мастерство и общаться с популярными спортсменами под руководством известных тренеров сборной России. На следующий год также запланировано продолжение «Динамовской лиги по дзюдо» в 12 регионах страны, а 13-м, финальным этапом, будет снова Волгоград. Мне хотелось бы отметить все региональные организации «Динамо» и Федерацию дзюдо России. На каждом туре были соблюдены правила по организации соревнований, также судейство оказалось на высшем уровне. Каждый этап вносил определенную отличительную особенность, которая характерна для каждого региона. И финал тому подтверждение. Посетил соревнования чемпион мира Арман Адамян. Это большая честь для ребят - получить автографы чемпионов, пообщаться с ветеранами и лидерами дзюдо. Поэтому организация здесь на хорошем и высоком уровне. В следующем году планируется финал уже на новой «Динамо Арене», — рассказала Марченкова.

Гостем турнира стал и почетный гражданин города-героя Волгоград Юрий Староватых, который вспомнил историю становления этого вида спорта в нашем городе.
Дзюдо - коренной сталинградский вид спорта. Борьба и самбо превалировали в СССР в первые годы. У нас был даже первый чемпион мира по борьбе - Василий Зенин, сталинградец. В какой-то момент дзюдо стало угасать, а сейчас набирает темпы и это не может не радовать. Во всяком виде спорта от личностей тоже много зависит. Я не в первый раз посещаю подобные турниры. Год от года соревнования набирают силы. Главное, что это молодежь выступает. Спорт — это жизнь, конечно. Спасибо руководству общества, что уделяют внимание именно молодым спортсменам, — поделился заслуженный ветеран.

После церемонии открытия автограф-сессию для всех желающих провел воспитанник волгоградской и динамовской школы дзюдо, неоднократный победитель и призер международных стартов Армен Адамян.  Зрители и спортсмены не упустили возможность пообщаться с опытным и статусным дзюдоистом.

Арман Адамян поделился своими впечатлениями от  соревнований.
- Очень рад здесь находиться. Турнир на очень высоком уровне. Это хороший опыт для ребят, потому что все самое большое начинается с таких малых  состязаний. Я пожелаю ребятам-участникам и всем дзюдоистам, чтобы им обязательно покорились чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Всем удачи. У них виден потенциал, потому что пошел такой возраст, когда они показывают красивую борьбу. Сидишь, смотришь и получаешь удовольствие. Сам сейчас редко бываю в Волгограде, потому что много сборов у нас проходит. Но когда приезжаю, прихожу в родной зал и провожу тренировки. Местные ребята  подходят ко мне, спрашивают, я им даю, надеюсь, полезные советы, — заявил чемпион мира.
Завтра, 15 сентября, состоится заключительный день «Динамовской лиги по дзюдо» и определятся новые призеры и медалисты.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина V102.RU



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