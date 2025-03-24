В Волгограде задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотиков

Взрослый и подросток задержаны в Волгограде по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом V102.RU сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Оба являются жителями города Волжского, а уголовное дело в отношении них возбуждено следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгограда. Они подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети).

По версии следствия, в начале текущего года они решили заработать на сбыте наркотиков через интернет, связавшись с представителем интернет-магазина, распространяющего запрещённые вещества. Один фасовал наркотики, а второй занимался перевозкой и размещением их в тайники.

- Получив оптовую партию, они расфасовали её и намеревались сделать закладки в Волгограде и Волжском, однако их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов - при попытке оборудовать очередной тайник они были задержаны, - сообщили в СУ СКР по региону.

При обыске у них изъяли более 300 граммов вещества, предназначенного для сбыта.