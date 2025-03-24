Экология

Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в Гумраке

Экология 24.03.2025 14:27
0
24.03.2025 14:27


В Дзержинский районный суд Волгограда поступил иск межрайонной природоохранной прокуратуры к администрации города с требованием ликвидировать несанкционированную свалку в Гумраке. Как рассказали ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, на территории поселка разрослась свалка из автомобильных шин, крупногабаритных отходов из жилищ, веток, стройматериалов, общий объем которых составил 700 кубических метров. 
Ранее в адрес главы города было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений, однако мер по его исполнению принято не было, пояснили в межрайонной прокуратуре. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об огромной свалке по дороге в аэропорт. При этом она продолжала активно разрастаться. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
23.03.2025 16:14
Экология 23.03.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Экология
21.03.2025 20:47
Экология 21.03.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2025 21:22
Экология 20.03.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2025 19:55
Экология 19.03.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2025 10:06
Экология 19.03.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 21:23
Экология 16.03.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 11:08
Экология 16.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 09:20
Экология 16.03.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 10:31
Экология 14.03.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 08:20
Экология 14.03.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.03.2025 11:08
Экология 13.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2025 16:19
Экология 12.03.2025 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2025 18:02
Экология 11.03.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.03.2025 13:26
Экология 11.03.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 20:21
Экология 05.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В Волгограде задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотиковСмотреть фотографии
17:28
Денис Мантуров посетил ведущие волгоградские предприятияСмотреть фотографии
17:03
В День театра «Царицынская опера» приглашает на балет «Жизель»Смотреть фотографии
16:43
Волгоградцев предупредили о сбое в работе интернет-сервисовСмотреть фотографии
16:31
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»Смотреть фотографии
15:35
Татьяна Голикова заявила о рекордном снижении количества бедных в РоссииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы потратили на перекусы 3,1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:58
Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»Смотреть фотографии
14:41
В Волгограде потушили пожар около АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Труп мужчины нашли на берегу Дона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в ГумракеСмотреть фотографии
13:56
«Снимали всё на телефон»: поджигатели мусорных баков в центре Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Воспитанники ДЮЦ разобрали призовые места на турнире по фехтованию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
 