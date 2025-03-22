Экономика

Частные дома в Волгоградской области с начала года подорожали на 3,6%

Экономика 22.03.2025 13:21
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22.03.2025 13:21


В Волгоградской области цены на частные дома с начала 2025 года выросли на 3,6%. Такими данными с ИА «Высота 102» поделились аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Специалисты связывают подорожание с ранним потеплением в этом году. При этом ценовая тенденция в Волгоградском регионе схожа с ситуацией в большинстве регионов. 

Потепление в этом году сказалось на рынке частных домов: с весенним солнышком покупатели оживились и стали подыскивать себе дачу на лето или полноценный коттедж для круглогодичного проживания. В итоге за три месяца этого года дома подорожали в среднем в России на 2,2% в 75 регионах из исследованных 85. Снижение цен отмечается в 10 регионах, – сообщили эксперты портала. 

Интересно, что снижение цен на частные дома отмечается в Московской области (– 4,1%), в Краснодарском крае (– 3,9%), в также в Кабардино-Балкарии (– 2,7%), Ростовской области (– 2,1%) и в ряду других субъектов.

Наибольший рост цен отмечен в Коми (+ 18,4%), Камчатском крае (+ 13,5%), Еврейской АО (+ 12,1%), республиках Мордовия (+ 11,4%) и Марий Эл (+9,6%), Костромской (+ 8,4%), Кировской (+ 8,4%), Томской (+ 6,8%) областях, Ненецком АО (+ 6,7%) и Архангельской области (+ 6,7%).

Волгоградская область не вошла в список регионов, где отмечается снижение цен, однако и заоблачного подорожания здесь не случилось. По данным портала «МИР КВАРТИР», в регионе стоимость частных домов выросла на 3,6% за неполный квартал 2025 года, а за год показатель составил 6,7%. 

Средняя стоимость частного дома в Волгоградской области, сообщают аналитики, равняется 5,6 млн рублей. 

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