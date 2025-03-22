Происшествия

В Волжском машина разлетелась на запчасти после ДТП

Происшествия 22.03.2025 08:59
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22.03.2025 08:59



 
Под Волгоградом произошло страшное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на улице Пушкина, 45. Легковой автомобиль в результате рассыпался на запчасти, у машины снесло крышу и верхнюю часть салона.
Очевидцы, которые сняли эти страшные кадры, сообщили о следах крови в автомобиле.
Информация уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
Видео Road Help vk/com

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