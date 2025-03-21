Дачник в Волгоградской области сгорел в СНТ

В Иловлинском районе Волгоградской области на территории СНТ «Проектировщик-3» погиб мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, тело дачника было обнаружено в ходе тушения пожара в металлическом вагончике.

- В хуторе Фастов в СНТ «Проектировщик-3» горел по всей площади металлический вагончик размерами 3х6 м., - сообщили в региональном МЧС. - К сожалению, погиб мужчина (личность устанавливается). - Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.





Возгорание за 1 час 9 минут ликвидировали пожарные подразделения ОП ПЧ-87 п.Самофаловка.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области