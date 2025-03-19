Расследования

Волгоградку осудили за украденного из магазина краба весом 3,5 кг

Расследования 19.03.2025 15:12
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19.03.2025 15:12


В Дзержинском районе Волгограда осудили 21-летнюю любительницу морепродуктов за кражу из магазина камчатского краба весом 3,5 кг. Как сообщили V102.RU в районном суде, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, ей назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей.

Установлено, что 21-летняя Милана совершила кражу деликатеса из магазина «Моредома» в конце января текущего года. Девушка купила упаковку лангустинов, а потом ей приглянулся целый краб весом 3,564 кг, но денег на него уже не хватило. За этот деликатес нужно было заплатить 13 186 рублей.

Тогда посетительница магазина решилась на кражу. Она достала из холодильника упаковку с камчатским крабом и положила ее под приобретенную ранее упаковку с лангустинами. Затем девушка прошла мимо кассы и вышла из магазина, не заплатив за товар.

В ходе судебного разбирательства она полностью признала вину и возместила причиненный магазину ущерб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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