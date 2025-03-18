Происшествия

Волгоградский студент взял полмиллиона в кредит, чтобы отдать мошенникам

Происшествия 18.03.2025 18:28
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18.03.2025 18:28


В Волгограде 21-летний студент передал мошенникам 530 тысяч рублей, взяв крупную сумму в кредит в банке. Молодой житель Центрального района, поняв, что стал жертвой преступников, обратился с заявлением в райотдел полиции. 

– В мессенджере неизвестный представился жителю Волгограда сотрудником компании по предоставлению услуг сотовой связи и под предлогом продления договора завладел персональными данными молодого человека. После получения доступа к аккаунту жертвы злоумышленник заблокировал его. Затем с волгоградцем связались уже лжесотрудники Центрального Банка России, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Последние убедили студента в необходимости перевести средства на «безопасный счет». При этом сумму в размере полумиллиона, которую молодой волгоградец надеялся спрятать от преступников, была им получена после заключения кредитного договора. 

Полиция Волгоградской области снова напоминает напоминает жителям о том, что «безопасных» счетов попросту не существует. Все финансовые вопросы необходимо решать исключительно путем личного визита в отделение банка.

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