Волгоградский студент взял полмиллиона в кредит, чтобы отдать мошенникам





В Волгограде 21-летний студент передал мошенникам 530 тысяч рублей, взяв крупную сумму в кредит в банке. Молодой житель Центрального района, поняв, что стал жертвой преступников, обратился с заявлением в райотдел полиции.

– В мессенджере неизвестный представился жителю Волгограда сотрудником компании по предоставлению услуг сотовой связи и под предлогом продления договора завладел персональными данными молодого человека. После получения доступа к аккаунту жертвы злоумышленник заблокировал его. Затем с волгоградцем связались уже лжесотрудники Центрального Банка России, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Последние убедили студента в необходимости перевести средства на «безопасный счет». При этом сумму в размере полумиллиона, которую молодой волгоградец надеялся спрятать от преступников, была им получена после заключения кредитного договора.

Полиция Волгоградской области снова напоминает напоминает жителям о том, что «безопасных» счетов попросту не существует. Все финансовые вопросы необходимо решать исключительно путем личного визита в отделение банка.