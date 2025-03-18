Житель Камышина украл бутылку водки и сломал нос директору «Пятерочки»

В Волгоградской области к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Камышина, который защищая украденный товар сломал нос директору магазина «Пятерочка». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (Разбойное нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что пьяный камышанин 13 октября 2024 года в магазине «Пятерочка» взял палку колбасы и спрятал ее в карман. Однако это увидела продавец, поэтому мужчина вернул колбасу на место после замечания сотрудника. Потом он пошел в отдел с алкогольными напитками, где выбрал бутылку водки.

Директор магазина, наблюдая за действиями мужчины, попросила его оплатить товар, но в ответ посетитель нанес женщине головой удар в лицо, сломав ей нос. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом костей носа.

После этого мужчина пытался убежать из магазина с бутылкой водки, но другая сотрудница вырвала товар из его рук. Злоумышленник сбежал с места происшествия, но позже был задержан.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.