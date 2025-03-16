Под Волгоградом из пруда достали утопленника

В Городищенском районе Волгоградской области утонул 35-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, тело погибшего накануне достали из пруда в поселке Степной.

- Житель поселка, по предварительным данным, погиб в результате несчастного случая. На его теле никаких видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - сказал информагентству источник.

Отметим, что трагедия произошла в 10 метрах от частных домов, расположенных на улице Новосельская. Она проходит вдоль пруда.

Фото из архива V102.RU