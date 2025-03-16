Происшествия

Под Волгоградом из пруда достали утопленника

Происшествия 16.03.2025 21:09
0
16.03.2025 21:09


В Городищенском районе Волгоградской области утонул 35-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, тело погибшего накануне достали из пруда в поселке Степной.

- Житель поселка, по предварительным данным, погиб в результате несчастного случая. На его теле никаких видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - сказал информагентству источник.

Отметим, что трагедия произошла в 10 метрах от частных домов, расположенных на улице Новосельская. Она проходит вдоль пруда.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.03.2025 16:37
Происшествия 16.03.2025 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2025 15:11
Происшествия 16.03.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2025 13:40
Происшествия 16.03.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2025 11:39
Происшествия 16.03.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2025 08:29
Происшествия 16.03.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 21:10
Происшествия 15.03.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 18:24
Происшествия 15.03.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 18:02
Происшествия 15.03.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 16:26
Происшествия 15.03.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 14:34
Происшествия 15.03.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 10:20
Происшествия 15.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 09:45
Происшествия 15.03.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 09:01
Происшествия 15.03.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2025 08:45
Происшествия 15.03.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2025 21:18
Происшествия 14.03.2025 21:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:04
Минобороны объявило о трех сбитых БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:23
Волжская ГЭС еще снизит сбросы по указанию РосводресурсовСмотреть фотографии
21:09
Под Волгоградом из пруда достали утопленникаСмотреть фотографии
20:01
Не ударить в грязь лицом: на уборку и украшение Волгограда выделены миллионыСмотреть фотографии
19:32
В Елани простятся с погибшим 1,5 года назад участником СВОСмотреть фотографии
18:11
«Спасибо, Димы!»: «Ротор» вырвал ничью в матче-триллере с «Соколом» - 2:2Смотреть фотографии
18:03
«Людей нужно любить»: кондуктор автобуса - о том, почему их не заменит никакая машинаСмотреть фотографии
17:32
Волгоградская облдума по дешевке закупила 420 пледовСмотреть фотографии
16:37
Полицейским в Волжском за пару часов попались 100 нарушителей ПДДСмотреть фотографии
15:11
Возгорание камыша едва не уничтожило СНТ «Рябинушка» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Меньше ее не станет: известный биолог оценил будущее сезона мошки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Росрыболовство напомнило о запретах на Дону для волгоградских рыбаковСмотреть фотографии
13:40
На севере Волгограда перекрыли проспект из-за пожара в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Специалисты из Китая смонтируют «Русские горки» в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
МКС пролетит над Волгоградом в марте 13 разСмотреть фотографии
11:39
В ЖК «Колизей» в Волгограде сняли жильца с кондиционера на 4 этажеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:14
От герлыги до пахталки: проверьте, насколько хорошо вы знаете историю краяСмотреть фотографии
09:34
Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустынеСмотреть фотографии
09:20
Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Украинские БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:11
Гидрометцентр увидел опасность в прогнозе погоды для Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:34
Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в карманеСмотреть фотографии
06:25
«Ротор» 16 марта в Калининграде сыграет с саратовским «Соколом»Смотреть фотографии
21:30
Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветыСмотреть фотографии
21:10
В Волжском пенсионерка выпала со второго этажаСмотреть фотографии
20:47
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
20:21
Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиОСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волна»Смотреть фотографии
19:12
Как отразится ретроградный Меркурий на жизни волгоградцев: правда и мифыСмотреть фотографии
 