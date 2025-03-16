



Получившая всемирную популярность мошка этим летом вновь не даст прохода жителям Волгоградской области. Несмотря на ожидаемый слабый паводок, гнус сохранит свою численность из-за обмеления отдельных водоемов и быстрого прогрева воды, сообщает ИА «Высота 102».

Зимние температурные рекорды, подкрепленные резким весенним потеплением также сыграют свою роль в жизни насекомых. Впрочем, последнее слово в этом вопросе будет зависеть не только от погодных качелей.

- Говоря о будущем сезоне мошки, нужно учитывать влияние не только непосредственно температуры воды, но и количества растворенного кислорода, обилия органической взвеси, освещенности, - объясняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. – Все эти факторы оказывают регулирующее влияние на скорость прохождения основных этапов развития личинок мошки. Хотя, как и многие другие насекомые, эти создания обладают некоей толерантностью к показателям, которые выходят за естественные пределы. Благодаря определенной «экологической инерции» мошка в этом году массово вылетит примерно в те же даты, что и обычно. Если же в их графике и случатся небольшие подвижки, то они будут не критичны.

При прогнозировании сезона, отмечает известный волгоградский биолог, не стоит сбрасывать со счетов будущий паводок и обмеление Волги.

- В целом можно ждать слабого паводка и сильного обмеления Волги, продолжения аридных тенденций в пойме. Это в свою очередь сократит акватории, в которых произойдёт массовый выплод мошки, - убежден специалист. - Однако постепенное обмеление и лучший прогрев оставшихся водоёмов позволит сохранить большую численность насекомых и ускорит прохождение стадий взрослой личинки, куколки и имаго. Большое значение будет иметь и управление попуском с водохранилища. Внезапные подъемы воды или ее нехватка могут неблагоприятно сказаться на состоянии куколок мошки в прибрежной зоне.

Прошедшая зима в Волгоградской области обновила лишь локальные температурные рекорды, но все же оставила свой след в истории. По словам географа Дениса Солодовникова, непривычно теплый сезон запомнился не столько уверенным «плюсом» на столбиках термометров, сколько набухающими почками сирени в середине января и снегопадами, ставшими едва ли не зимней экзотикой.