



Прошедшая зима в Волгограде хоть и не добилась звания самой теплой за последние десятилетия, но все же вписала себя в историю. Утерянного баланса этому сезону не вернул даже холодный и снежный февраль. Считать ли подобный рассинхрон случайностью или принимать за новую норму? Какими последствиями может обернуться затянувшаяся оттепель? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у известного географа Дениса Солодовникова.





Декабрьской серостью и новогодним дождем волгоградцев уже давно не удивить. А вот устойчивый январский «плюс» и набухающие почки на кустах сирени - что-то новое и крайне экзотичное.

– С точки зрения погоды прошедшая зима в Волгограде получилась очень необычной. Впрочем, не только у нас, но и по всей Европейской России. В Москве же январь и вовсе стал самым теплым за всю историю (150 лет) инструментальных наблюдений, – подтверждает заведующий кафедры географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – В Волгограде погода не побила формальных климатических рекордов. Средняя температура декабря составила -0,6 градусов при среднемноголетней -6,1, а наиболее высокой за историю наблюдений +2,0. Январь лишь немного не дотянул до взятия рекордной планки – средняя температура задержалась на уровне +1,3 градусов при среднемноголетней -9,5, а наиболее высокой +1,8. Только февраль за счет похолодания во второй половине месяца был похож на классическую зиму. Тем не менее, и он получился теплым – средняя температура -3,4 градусов, среднемноголетняя -8,9.





По иронии судьбы самым холодным днем зимы синоптики назвали 28 февраля. Всего же в пролетевшем сезоне метеорологи насчитали лишь 48 дней со среднесуточной температурой ниже нуля.

- По среднемноголетним данным в Волгограде за холодный период, включающий в себя не только зимние месяцы, но также март и иногда ноябрь, наблюдается 114 дней, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Этот же сезон отличается от средних значений примерно в 2 раза, – отмечает географ.





И все же, какие температурные взлеты и резкие пике не демонстрировала бы погода, аномальность сезона определяют не только они, убежден волгоградский ученый.

– Средние значения метеорологических показателей, безусловно, важны, но не только они определяют типичность или аномальность погоды. Важной характеристикой являются фенологические процессы – сроки наступления тех или иных природных явлений. В прошедшей зиме удивляла чрезвычайная плавность её наступления – в сущности, до середины февраля в регионе стояла осенняя погода. Продолжали вегетировать многие травянистые растений, даже на кустах шиповника, барбариса, снежноягодника до конца первой декады февраля сохранялись свежие живые листочки. Вот это действительно стало уникальной чертой сезона – такого в Волгограде не было, пожалуй, никогда.





Ещё одним важным штрихом в «портрете» необычной зимы географ называет ее сухость.

– В декабре в регионе выпало 8,3 мм осадков при средней норме 39 мм, в январе 4,1 мм (норма 26 мм), в феврале 6,3 мм (норма 28 мм). Впрочем, ни один из месяцев не побил рекордов – в отдельные зимние месяцы прошлых лет сумма осадков составляла всего 1-2 мм. Но сумма осадков за зиму в итоге оказалась меньше многолетней нормы в 5 раз! Это, безусловно, не пройдет без последствий. Статистически март и апрель – самый засушливый период года. Отсутствие осадков в это время компенсируется таянием накопившегося за зиму снега. Но в этот раз в регионе практически ничего не накопилось. Растения, в том числе и сельхозкультуры, ждет этой весной тяжелое испытание. Из других очевидных следствий можно ожидать очень слабое весеннее половодье на реках, что также будет иметь негативные последствия для пойменных экосистем, – комментирует Денис Солодовников.





По мнению ученого, погодный «винегрет» этой зимы еще нельзя считать нормой. И все-таки некоторые изменения заметны даже невооруженным глазом.

– Последние 10-15 лет позволяют говорить о явной тенденции – зимы становятся короче и теплее. Это объективная реальность, к которой нам придется приспосабливаться, в первую очередь в плане дефицита увлажнения. Зимние осадки чрезвычайно важны для сельского хозяйства, которое, в основном, специализируется у нас на озимой пшенице. Прошедшая зима не уникальна по своим характеристикам – очень похожие условия были у нас зимой 2019-2020. И это регулярное повторение мягких «европейских» зим подтверждает тенденцию повышения зимних температур, – заключает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ.









Фото Геннадия Гуляева / ИА «Высота 102»