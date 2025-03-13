Политика

Путин согласился прекратить боевые действия на Украине

Политика 13.03.2025 19:19
0
13.03.2025 19:19


Президент России Владимир Путин согласился на предложение прекратить боевые действия на Украине. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», данное заявление прозвучало по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

– Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса, – пояснил Владимир Путин.

Однако, подчеркнул глава российского государства, есть и нюансы, которые требуют обсуждения.

– Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? – цитирует «Парламентская газета» президента. 

Напомним, также в ходе встречи Путин анонсировал визит Александра Лукашенко в Россию в мае текущего года и пригласил в Волгоград на международный форум.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
13.03.2025 15:45
Политика 13.03.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2025 10:39
Политика 12.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2025 19:24
Политика 05.03.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2025 12:53
Политика 19.02.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
18.02.2025 19:03
Политика 18.02.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 13:41
Политика 17.02.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 10:12
Политика 17.02.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Политика
14.02.2025 10:15
Политика 14.02.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Политика
12.02.2025 11:19
Политика 12.02.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Политика
12.02.2025 10:09
Политика 12.02.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Политика
29.01.2025 10:55
Политика 29.01.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Политика
23.01.2025 14:26
Политика 23.01.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:41
Политика 22.01.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:04
Политика 22.01.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Политика
17.01.2025 06:14
Политика 17.01.2025 06:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone из-за угроз взломаСмотреть фотографии
21:20
Гандболистки «Динамо-Синары» на выезде обыграли «Университет» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:10
Жители запада Волгограда пожаловались на сильное задымление и запах гариСмотреть фотографии
21:00
КСП: система оповещения населения Волгограда обошлась бюджету в 167,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:30
Мэрия объяснила появление гигантских труб у Ангарского пруда в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:00
И это открыточный вид? Волгоградцы возмущены руинами МАНа в центре городаСмотреть фотографии
19:40
Банки предложили новый механизм по защите денег россиян от мошенниковСмотреть фотографии
19:19
Путин согласился прекратить боевые действия на УкраинеСмотреть фотографии
19:02
Политолога раздосадовал скорый визит в Волгоград Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области могут запретить рекламу гадалок и колдуновСмотреть фотографии
18:19
Под Волгоградом юношу-курьера осудили за один день работы на мошенниковСмотреть фотографии
17:49
Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву заподозрили во взятке в особо крупном размереСмотреть фотографии
17:36
ФАС проверит наценки сетевиков на социально значимые продуктыСмотреть фотографии
17:13
Трамвай или сам справился? Волгоградцы гадают, кто раскурочил иномарку на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Михайловке на озере Ямное утонул рыбакСмотреть фотографии
16:53
Дело депутата Распутиной поступило на новое рассмотрение в облсуд ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
Путин сообщил, что ждет Лукашенко перед 9 мая в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде вручили паспорт участнику СВО из ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
В Волжском устроили запланированный поджог камышейСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде пройдет гандбольный турнир сборных в честь 80-летия победы в ВОВСмотреть фотографии
15:01
Это весна или лето? Жару до +24 и горячий ветер пообещали жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Паводка не будет? Из-за аномальной зимы Волгоградской области угрожает маловодьеСмотреть фотографии
14:25
Путин поручил присвоить статус ветеранов всем участникам СВО до конца мартаСмотреть фотографии
13:55
Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютахСмотреть фотографии
13:30
В Жирновске поместили в СИЗО участника массового избиения в баре «Лагуна»Смотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области похоронят 45-летнего бойца Михаила ЧиковаСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:51
Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальнымСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский экс-депутат пристыдил Матвиенко за слова об абитуриентах из провинцииСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец получил срок за автоподставы и кражу металла из детского лагеряСмотреть фотографии
 