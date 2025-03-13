Путин согласился прекратить боевые действия на Украине





Президент России Владимир Путин согласился на предложение прекратить боевые действия на Украине. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», данное заявление прозвучало по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

– Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса, – пояснил Владимир Путин.

Однако, подчеркнул глава российского государства, есть и нюансы, которые требуют обсуждения.

– Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? – цитирует «Парламентская газета» президента.

Напомним, также в ходе встречи Путин анонсировал визит Александра Лукашенко в Россию в мае текущего года и пригласил в Волгоград на международный форум.

Фото: kremlin.ru