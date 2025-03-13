В Волгограде в Великий пост резко подорожала свекла

Экономика 13.03.2025 09:51
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13.03.2025 09:51
Экзотические фрукты вновь оказались в числе подорожавших продуктов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за неделю бананы выросли в цене на 1,47% . Средняя стоимость этих фруктов уверенно стремится к планке в 200 рублей. В настоящее время они стоят около 171 рубля за килограмм. А вот яблоки подешевели на 1,3% - до 122 рубля.
На второй неделе Великого поста среди овощей больше всего подорожала свекла – аж на 5,2% (до 48 рублей). Лук прибавил в цене 1,86% (49,14). Помидоры стали дороже на 0,5% (235,94 рубля). В то же время огурцы подешевели примерно на 12%. Килограмм этих овощей продается в среднем по 207 рублей.
Статистики отметили также подорожание муки пшеничной высшего сорта. Этот продукт стоит теперь на 2,5% больше - 41,73 рубля. Цена на макароны высшего сорта также выросла на 0,75% (91, 37 рубля). Любителям сосисок придется платить за эти колбасные изделия на 2,6% больше – они подорожали до 447 рублей.
Изменились цены и на сливочное масло. Они выросли на 1,11% - до 1061 рубля.
Фото V102.RU (архив)
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