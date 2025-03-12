Рыбак утонул в пруду в Волгоградской области

В Волгоградской области во время рыбалки погиб 65-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГКУ Служба спасения, пенсионер ловил рыбу на пруду в хуторе Никитинском Кумылженского района.

Хрупкий весенний лёд не выдержал мужчину и он провалился в воду. Спасти рыбака не удалось. Его тело сегодня, 12 марта, подняли на поверхность водолазы Серафимовичского поисково-спасательного подразделения.

Отметим, что в последнее время почти ежедневно в регионе приходят сообщения о таких трагедиях. Однако рыбаки продолжают выходить на непрочный лёд и рисковать своей жизнью ради улова.

Фото: ГКУ Служба спасения