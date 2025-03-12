Происшествия

Полиция нашла водителя, прокатившего на крыше «шестерки» приятелей

Происшествия 12.03.2025 15:01
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12.03.2025 15:01


В Волжском полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, нарушителя вычислили в ходе мониторинга интернета. Очевидцы запечатлели на видео, как водитель ВАЗ-2106 на территории одного из гаражных кооперативов прокатил двоих своих товарищей на крыше и багажнике. 



Личности всех троих были установлены. Один из них оказался несовершеннолетним. Водитель, 21-летний парень, сознался в грубом нарушении правил дорожного движения. 

По всем выявленным фактам  составлены административные материалы, добавили в главке.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области; Видео: Волгоград / t.me

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