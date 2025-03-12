Полиция нашла водителя, прокатившего на крыше «шестерки» приятелей





В Волжском полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, нарушителя вычислили в ходе мониторинга интернета. Очевидцы запечатлели на видео, как водитель ВАЗ-2106 на территории одного из гаражных кооперативов прокатил двоих своих товарищей на крыше и багажнике.





Личности всех троих были установлены. Один из них оказался несовершеннолетним. Водитель, 21-летний парень, сознался в грубом нарушении правил дорожного движения.

По всем выявленным фактам составлены административные материалы, добавили в главке.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области; Видео: Волгоград / t.me