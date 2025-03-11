



В России с 1 июня будет запущен механизм по блокировке просроченных лекарств на этапе покупки. Как сообщает V102.RU, данное постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в стране действует система мониторинга, которая позволяет отслеживать ввод и вывод лекарств из оборота. До 1 июня система будет введена в кассовые аппараты фарморганизаций. Это позволит избежать гражданам покупки просроченных лекарств и фальсификатов.

Также сотрудники аптек теперь будут обязаны поверять в системе мониторинга коды идентификации и глобальный идентификационный номер препаратов.