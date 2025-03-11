Федеральные новости

В России будут блокировать продажу просроченных лекарств и фальсификатов

Федеральные новости 11.03.2025 11:59
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11.03.2025 11:59


В России с 1 июня будет запущен механизм по блокировке просроченных лекарств на этапе покупки. Как сообщает V102.RU, данное постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

На сегодняшний день в стране действует система мониторинга, которая позволяет отслеживать ввод и вывод лекарств из оборота. До 1 июня система будет введена в кассовые аппараты фарморганизаций. Это позволит избежать гражданам покупки просроченных лекарств и фальсификатов. 

Также сотрудники аптек теперь будут обязаны поверять в системе мониторинга  коды идентификации и глобальный идентификационный номер препаратов.

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