



В Саратове каждой из семей дома, где произошел взрыв газа, выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин, передает ИА «СарИнформ».

Напомним, 25 июля в результате взрыва газа обрушился дом в Солнечном-2. Известно, что днем после «хлопка газовоздушной смеси» в одной из квартир в угловом подъезде обрушились этажи с 7 по 10. Трагедия унесла жизни 6 человек.

Деньги пострадавшим семьям будут выделены из резервного фонда правительства Саратовской области.

Фото: sarinform.ru



