Федеральные новости

Семьям погибших при взрыве в Саратове выплатят по миллиону

Федеральные новости 29.07.2025 13:29
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29.07.2025 13:29


Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин озвучил суммы компенсаций жильцам дома, часть которого обрушилась при взрыве в Саратове 25 июля. Как передает ИА «СарИнформ», семьям погибших саратовцев  правительство выплатит по миллиону рублей. 

Напомним, что в результате взрыва погибли семь человек, полностью были разрушены несколько этажей десятиэтажки, а обломками здания были повреждены автомобили в радиусе 100 метров и фасад соседнего дома.

– Семьям погибших жителей Саратова выплатят 1 миллион рублей (в дополнение к другим мерам поддержки), за порчу и потерю имущества – до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля – до 300 тысяч рублей на приобретение вещей первой необходимости – до 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, – передает «СарИнформ» со ссылкой на Бусаргина. 

Жильцам обрушенного подъезда власти готовятся выдать новое жилье за счет государства. В настоящее время соответствующие нормативные документы находятся на этапе утверждении.

Фото: sarinform.ru

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