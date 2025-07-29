Семьям погибших при взрыве в Саратове выплатят по миллиону





Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин озвучил суммы компенсаций жильцам дома, часть которого обрушилась при взрыве в Саратове 25 июля. Как передает ИА «СарИнформ», семьям погибших саратовцев правительство выплатит по миллиону рублей.

Напомним, что в результате взрыва погибли семь человек, полностью были разрушены несколько этажей десятиэтажки, а обломками здания были повреждены автомобили в радиусе 100 метров и фасад соседнего дома.

– Семьям погибших жителей Саратова выплатят 1 миллион рублей (в дополнение к другим мерам поддержки), за порчу и потерю имущества – до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля – до 300 тысяч рублей на приобретение вещей первой необходимости – до 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, – передает «СарИнформ» со ссылкой на Бусаргина.

Жильцам обрушенного подъезда власти готовятся выдать новое жилье за счет государства. В настоящее время соответствующие нормативные документы находятся на этапе утверждении.

Фото: sarinform.ru