Федеральные новости

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Федеральные новости 31.07.2025 18:55
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31.07.2025 18:55


Сегодня, 31 июля, Владимир Путин подписал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Интернете на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. 

Напомним, что этот же закон предусматривает ответственность граждан за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Поясняется, что наказание предусмотрено в случае умышленного поиска в интернете и доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.

За рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы, предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

За незаконную передачу абонентского номера могут оштрафовать физлиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, - от 100 до 200 тысяч рублей, ИП - от 50 до 100 тысяч.

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