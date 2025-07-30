В Госдуме рассмотрят законопроекты на ряд льгот для участников СВО и их семей





В Госдуму внесено три законопроекта, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

– Законопроекты, которые обсуждались в рамках рабочей группы по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан России – участников СВО и членов их семей, направлены в Государственную думу, – говорится в приведенном РИА Новости сообщении пресс-службы Совфеда.

Первый законопроект позволит военнослужащим добираться до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно на безвозмездной основе.

– Сейчас имеется различие между военнослужащими и гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в праве на бесплатный проезд в случае необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Принятие изменений будет способствовать выравниванию статуса всех участников СВО, – отметила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.

Во втором предлагаемом законопроекте члены семей погибших участников СВО смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов.

– Супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу. Поэтому требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи, – пояснила сенатор.

Третьей же инициативой предлагает введение льгот для детей участников СВО, достигших 18 лет, на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.