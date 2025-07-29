Федеральные новости

Правительство РФ ужесточило запрет на экспорт бензина

Федеральные новости 29.07.2025 07:46
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29.07.2025 07:46


Правительство распространило временные ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным 28 июля. Теперь действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина распространяются на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, подчеркнули в кабмине.

Ранее сообщалось, что с 1 марта до 31 августа правительство разрешало экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год.


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