Обломки БПЛА повредили вагон поезда в Тимашевске, есть пострадавшие





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке на регион украинских беспилотников минувшей ночью. По его данным, обломками БПЛА был повреждён вагон пассажирского поезда.

– В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб. Как доложил глава района Андрей Палий, который по моему поручению работал на месте ЧП, двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу, - говорится в сообщении Кондратьева.

После осмотра в больнице пострадавший вернулся на ж/д станцию.

Также, добавил Кондратьев, в Темрюкском и Славянском районах были незначительно повреждены частные дома. Здесь нет пострадавших.

Временно вокзал Тимашевска оставался без электричества. На данный момент работа станции восстановлена. Поезда ходят по расписанию.