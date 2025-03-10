Под Волгоградом двоих рыбаков накажут за добычу багрением 50 чехоней

В Волгоградской области задержаны двое рыбаков, которые ловили чехонь багрением, что запрещено. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе Росрыболовства, мужчины занимались любительским ловом в Серафимовичском районе в акватории реки Дон.

Установлено, что рыбу они добывали при помощи спиннингов с тройниками с множеством крючков. Незаконные орудия лова и добытая с их помощью рыба у них изъяты. Всего рыболовам удалось добыть 50 чехоней общим весом 29,8 кг.

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается в 25 тысяч рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: Азово-Черноморское управление Росрыболовства