Происшествия

Под Волгоградом введено реверсивное движение из-за перевернувшейся цистерны с газом

Происшествия 10.03.2025 09:47
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10.03.2025 09:47


10 марта в Камышинском районе Волгоградской области вводится реверсивное движение на участке дороги, где опрокинулась цистерна с газом, передает V102.RU.

- C 9:00 час. и до окончания работ на 474 км ФАД «Сызрань - Саратов  - Волгоград» в связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий ДТП будет организовано реверсивное движение, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута движения и при возможности выбирать альтернативные пути.

По данным информагентства, ДТП с цистерной, которая перевозила опасный груз, произошло еще 7 марта. Водитель большегруза не справился с управлением, съехал на обочину, где цистерна опрокинулась. К счастью, в результате аварии разгерметизации цистерны не произошло. Сегодня специалисты будут поднимать большегруз на колеса. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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