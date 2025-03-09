На трассе под Волгоградом двое человек погибли в ДТП с грузовиком





Утром 9 марта в Иловлинском районе Волгоградской области пассажир и водитель «Лада Гранта» скончались в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, авария произошла на 898 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».





По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 05:35 утра. Водитель легковушки не выбрал небезопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем DAF, который двигался по встречной полосе.

В результате столкновения двое человек скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также двое пассажиров легковушки были госпитализированы с травмами.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области