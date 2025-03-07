Волгоградская спортсменка Юлия Попова сегодня, 7 марта, в Москве стала серебряным призером финального этапа серии соревнований «Снежная королева» в беге на 1500 метров, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.
В столичном манеже ЦСКА в течение двух дней боролись за звания сильнейших в разных дисциплинах лучшие легкоатлеты зимнего сезона. В частности, на дистанции 1500 метров в пятницу золото завоевала опытная и титулованная бегунья Светлана Аплачкина из Воронежской области с результатом - 4:09.70. В равной борьбе за серебро сошлись сразу три участницы - Юлия Попова, Анастасия Мадышева, представляющая Московскую и Орловскую области, и Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга. Всего на 0,01 секунды Попова опередила на самом финише прямых конкуренток. Итоговое время Юлии - 4:12.70, а Мадышевой и Дубровской - 4:12.71. Анастасия стала в итоге третьей, а спортсменка из Северной столицы четвертой.
Таким образом, Юлия Попова подтвердила свой высокий уровень на очередном крупном турнире. Вместе с завоеванной серебряной медалью волгоградская спортсменка получила вознаграждение в 260 000 рублей. Отметим, накануне, 6 марта, также в финале соревнований «Снежная королева» на дистанции 3000 метров Попова стала пятой и заработала еще 40 000 призовых.
Напомним, одним из этапов серии соревнований «Снежная королева» в 2025 году стал проведенный впервые за несколько лет «Кубок Сталинграда» в Волгограде 31 января.
Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики /vk.com