«Очень круто!»: в Волгограде стали известны победители «Кубка Сталинграда» по легкой атлетике





В Волгограде накануне, 31 января, состоялся юбилейный, 20-й «Кубок Сталинграда» по легкой атлетике, посвященный 82-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. В крупных соревнованиях вышли на старт лучшие легкоатлеты России из 27 регионов, сообщает V102.RU. В Волгограде накануне, 31 января, состоялся юбилейный, 20-й «Кубок Сталинграда» по легкой атлетике, посвященный 82-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. В крупных соревнованиях вышли на старт лучшие легкоатлеты России из 27 регионов, сообщает V102.RU.

Напомним, последний раз данный турнир проводился в Волгограде в 2019 году. И, наконец, после вынужденной паузы, связанной с реконструкцией манежа ВГАФК, статусные участники собрались в обновленном зале, чтобы разыграть 10 комплектов наград в пяти видах программы у мужчин и женщин. Отметим, «Кубок Сталинграда» стал четвёртым этапом серии престижных зимних соревнований «Снежная королева». Легкоатлеты по ходу девяти этапов получают рейтинговые очки, а затем лучшие из них в финале сразятся за звание сильнейшего в своих дисциплинах. Напомним, последний раз данный турнир проводился в Волгограде в 2019 году. И, наконец, после вынужденной паузы, связанной с реконструкцией манежа ВГАФК, статусные участники собрались в обновленном зале, чтобы разыграть 10 комплектов наград в пяти видах программы у мужчин и женщин. Отметим, «Кубок Сталинграда» стал четвёртым этапом серии престижных зимних соревнований «Снежная королева». Легкоатлеты по ходу девяти этапов получают рейтинговые очки, а затем лучшие из них в финале сразятся за звание сильнейшего в своих дисциплинах.





В церемонии открытия «Кубка Сталинграда» приняли участие председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков, ректор ВГАФК и руководитель федерации легкой атлетики Волгоградской области Виктор Якимович, а также прославленные спортсмены и олимпийские чемпионы разных периодов, среди которых были Татьяна Лебедева, Юрий Борзаковский, Николай Сидоров и Ирина Привалова. В церемонии открытия «Кубка Сталинграда» приняли участие председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков, ректор ВГАФК и руководитель федерации легкой атлетики Волгоградской области Виктор Якимович, а также прославленные спортсмены и олимпийские чемпионы разных периодов, среди которых были Татьяна Лебедева, Юрий Борзаковский, Николай Сидоров и Ирина Привалова.

Владимир Попков отметил значимость проведения «Кубка Сталинграда» в манеже ВГАФК. Владимир Попков отметил значимость проведения «Кубка Сталинграда» в манеже ВГАФК.

- Примечательно, что турнир проходит в городе-герое Волгограде в преддверии памятных дат — 82-годовщины победы в Сталинградской битве и 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также в год защитника Отечества. Волгоград - родина многих олимпийских чемпионов по легкой атлетике. Место, где проходит этап соревнований, является легендарной спортивной ареной, которая сегодня соответствует лучшим международным стандартам. Мы рассчитываем, что в рамках финального этапа будут достигнуты серьезные спортивные результаты, которые позволят подтвердить статус сборной России по легкой атлетике и получить новые замечательные спортивные результаты. Рассчитываем, что подобного рода мероприятия будут продолжаться на территории нашего города. Вся инфраструктура готова к приему серьезных всероссийских и международных турниров. Уверен, что на ежегодной основе будем принимать лучшие легкоатлетические соревнования, - заявил руководитель облспорткомитета. - заявил руководитель облспорткомитета.





А перед началом турнира участники почтили минутой молчания память ушедших из жизни знаменитых тренеров - Евгения Трофимова, Михаила Улымова, Николая Каратаева. А перед началом турнира участники почтили минутой молчания память ушедших из жизни знаменитых тренеров - Евгения Трофимова, Михаила Улымова, Николая Каратаева.

В течение почти трех часов спортсмены боролись за награды в разных дисциплинах, в том числе и за денежные призы. В беге на 400 метров у мужчин выиграл представитель Краснодара Александр Масютенко, который установил новый рекорд турнира на этой дистанции, державшийся с 2015 года - 45,97 секунды. В течение почти трех часов спортсмены боролись за награды в разных дисциплинах, в том числе и за денежные призы. В беге на 400 метров у мужчин выиграл представитель Краснодара Александр Масютенко, который установил новый рекорд турнира на этой дистанции, державшийся с 2015 года - 45,97 секунды.

- Ехал за рекордом России. Немного не хватило, жаль. Первый раз участвовал на «Кубке Сталинграда», но до реконструкции манежа был в Волгограде. Сейчас он превосходный. Организация турнира - супер! Полные трибуны и высокий уровень соперников, которых хорошо знаю. Я уже ранее становился чемпионом России и бронзовым призером Игр стран БРИКС на 400 метров, - отметил Масютенко. - Е, - отметил Масютенко.





Москвич Илья Сазонов праздновал успех на дистанции 60 метров (6,70 секунд), опередив всего на сотую ставшего вторым Ивана Афонина из Московской области. Москвич Илья Сазонов праздновал успех на дистанции 60 метров (6,70 секунд), опередив всего на сотую ставшего вторым Ивана Афонина из Московской области.

- В финале не получился старт, пришлось догонять соперников. Когда финишировал, был уверен, что выиграю. Слева и справа никого из конкурентов не видел. Только перешел на эту дистанцию в этом году, а до этого бегал 400 м. Это моя первая крупная победа на всероссийских соревнованиях в Волгограде, ранее выступал на первенстве России среди юниоров. Новый манеж стал больше, светлее и красивее. Покрытие комфортное, меня устраивает,- заявил Сазонов. заявил Сазонов.





Виктория Максимова из Нижегородской области на дистанции 60 метров опередила всех с показателем 7,44 с. Виктория Максимова из Нижегородской области на дистанции 60 метров опередила всех с показателем 7,44 с.





- В финале получилось обработать старт, ещё бы чуть наладить бег по дорожке и к чемпионату России будем готовы. Время далеко не то, которое я могла показать, но вот так. Мне нравится легкая атлетика, ощущение скорости. Приятно, что могу показывать на что способна. Главные достижения в карьере - выигранный чемпионат и Кубок России и первенство страны среди юниоров. В Волгограде впервые. Манеж очень красивый, город хороший. Цели - улучшать свой личный рекорд, - подчеркнула Виктория Максимова. - подчеркнула Виктория Максимова.





В прыжках с шестом у девушек Полина Кнороз (Москва) покорила отметку в 4,65. Действующая чемпионка России попыталась оформить лучший результат сезона в мире, взяв планку в 4,75, но попытки спортсменки оказались неудачными. Однако Полина добилась самого главного - победила на волгоградском турнире. В прыжках с шестом у девушек Полина Кнороз (Москва) покорила отметку в 4,65. Действующая чемпионка России попыталась оформить лучший результат сезона в мире, взяв планку в 4,75, но попытки спортсменки оказались неудачными. Однако Полина добилась самого главного - победила на волгоградском турнире.

- Хотелось обновить свой рекорд на соревнованиях. Но не получилось. Не знаю, чего не хватило. Тренер говорит, что я устала. Уже не раз выступала в Волгограде. Классный манеж сделали, все красиво и чисто. Мне все понравилось, - рассказала Полина Кнороз. рассказала Полина Кнороз.





В беге на 1500 метров у девушек трибуны, конечно же, активно поддерживали талантливую волгоградку Юлию Попову. Напомним, наша спортсменка выступала на соревнованиях в очень непростых условиях. 27 января ушел из жизни ее наставник и заслуженный тренер России Михаил Улымов. Попова в память о своем тренере вышла на старт с траурной лентой. Юлия очень уверенно начала забег и вырвалась в лидеры в определенный момент, но по ходу дистанции фаворитка забега Светлана Аплачкина из Воронежской области мощно прибавила и пришла к финишу первой с результатом в 4 минуты 7,90 секунды. Светлана выполнила норматив отборочного этапа на чемпионат Европы, за что ей полагается специальный денежный приз от Всероссийской федерации легкой атлетики в 300 тысяч рублей. Юлия Попова немного не дотянулась до награды, показав время - 4:12:90. Но в связи с трудными обстоятельствами при подготовке к турниру результат Юлии можно считать достойным. У ставшей третьей Яны Перепелицы из Краснодарского края время - 4:12:47. Второго места достигла Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга (4:11.22). В беге на 1500 метров у девушек трибуны, конечно же, активно поддерживали талантливую волгоградку Юлию Попову. Напомним, наша спортсменка выступала на соревнованиях в очень непростых условиях. 27 января ушел из жизни ее наставник и заслуженный тренер России Михаил Улымов. Попова в память о своем тренере вышла на старт с траурной лентой. Юлия очень уверенно начала забег и вырвалась в лидеры в определенный момент, но по ходу дистанции фаворитка забега Светлана Аплачкина из Воронежской области мощно прибавила и пришла к финишу первой с результатом в 4 минуты 7,90 секунды. Светлана выполнила норматив отборочного этапа на чемпионат Европы, за что ей полагается специальный денежный приз от Всероссийской федерации легкой атлетики в 300 тысяч рублей. Юлия Попова немного не дотянулась до награды, показав время - 4:12:90. Но в связи с трудными обстоятельствами при подготовке к турниру результат Юлии можно считать достойным. У ставшей третьей Яны Перепелицы из Краснодарского края время - 4:12:47. Второго места достигла Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга (4:11.22).

Светлана Аплачкина поделилась деталями своего триумфа и оценила реконструированный манеж. Светлана Аплачкина поделилась деталями своего триумфа и оценила реконструированный манеж.





- Я не очень понимала уровень своей готовности, но предложила тренеру рискнуть. Терять нечего, не чемпионат России. И рада, что получилось! Не ожидала, что Юлия Попова так резво начнет. Получилась маленькая помощь для меня от неё. 300 тысяч - очень приятный подарок. Не миллион, конечно, но тоже деньги (смеется). Просто в восторге от манежа! Не так много участников по сравнению с чемпионатом России, но на разминке мне еще нигде не было так комфортно. Свободно и очень много места. Зал очень приятный, - заявила Аплачкина. - заявила Аплачкина.

Владислав Подзвёздов из Краснодарского края в беге на 1500 метров у мужчин финишировал на четыре сотые секунды раньше Егора Лимонова из Санкт-Петербурга. Победитель показал результат – 3 минуты 42,17 секунды. У девушек на дистанции 400 метров триумфа достигла питерская спортсменка Вера Филатова, пробежавшая за 53,68 секунды. Владислав Подзвёздов из Краснодарского края в беге на 1500 метров у мужчин финишировал на четыре сотые секунды раньше Егора Лимонова из Санкт-Петербурга. Победитель показал результат – 3 минуты 42,17 секунды. У девушек на дистанции 400 метров триумфа достигла питерская спортсменка Вера Филатова, пробежавшая за 53,68 секунды.





В мужских прыжках с шестом выиграл москвич Дмитрий Качанов, взявший отметку в 5,55 с третьей попытки. В тройном прыжке у женщин Виктория Горлова из Московской области победила с результатом -13,93 метров. Дарью Нидбайкину из Москвы Горлова опередила на 47 сантиметров. В этой дисциплине единственную награду для Волгограда на «Кубке Сталинграда» добыла наша спортсменка Алина Абраменко - 13,45. Еще одна волгоградка Валентина Косолапова заняла пятое место (13,32), а на шестой позиции оказалась ее землячка Анастасия Матвеева (13,13). У мужчин в тройном прыжке чемпионом стал Дмитрий Чижиков из Санкт-Петербурга - 16,48. На второй позиции оказался его земляк Олег Брайко -16,44, а третье место у москвича Ильи Телькунова - 16,40. В мужских прыжках с шестом выиграл москвич Дмитрий Качанов, взявший отметку в 5,55 с третьей попытки. В тройном прыжке у женщин Виктория Горлова из Московской области победила с результатом -13,93 метров. Дарью Нидбайкину из Москвы Горлова опередила на 47 сантиметров. В этой дисциплине единственную награду для Волгограда на «Кубке Сталинграда» добыла наша спортсменка Алина Абраменко - 13,45. Еще одна волгоградка Валентина Косолапова заняла пятое место (13,32), а на шестой позиции оказалась ее землячка Анастасия Матвеева (13,13). У мужчин в тройном прыжке чемпионом стал Дмитрий Чижиков из Санкт-Петербурга - 16,48. На второй позиции оказался его земляк Олег Брайко -16,44, а третье место у москвича Ильи Телькунова - 16,40.





Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский высоко оценил уровень «Кубка Сталинграда». Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский высоко оценил уровень «Кубка Сталинграда».

- Очень круто! Спасибо всем, кто принимал участие в реконструкции манежа. Это настоящий дом легкой атлетики в Волгограде. Думаю, тут будут проходить соревнования самого высокого уровня. Дорожка бегучая. Сегодня ребята достаточно быстро пробежали 400 метров. Высокий уровень участников. Не все приехали, кто-то готовится к другим этапам «Снежной королевы», которых всего будет девять, а затем состоится финал. На «Кубке Сталинграда» сделано все для наших ребят, чтобы мотивировать их. Хорошие призовые дают конкурентную борьбу во всех дисциплинах. Это не может не радовать. Результаты растут. Молодые спортсмены поджимают ветеранов. Национальная команда у нас способная, за счет резерва еще усилится. Наши легкоатлеты должны быть готовы в любой момент выйти на международную арену и показать, что российские спортсмены - самые лучшие, - считает именитый в прошлом спортсмен. - считает именитый в прошлом спортсмен.





Свою лепту в неповторимую атмосферу турнира внесли и болельщики. На трибунах они активно поддерживали многих спортсменов - даже участников из других регионов. Поклонники легкой атлетики надеются на повторение пережитых незабываемых эмоций. Свою лепту в неповторимую атмосферу турнира внесли и болельщики. На трибунах они активно поддерживали многих спортсменов - даже участников из других регионов. Поклонники легкой атлетики надеются на повторение пережитых незабываемых эмоций.





































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева, V102.RU