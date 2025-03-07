В Волжском выяснили обстоятельства появления свалки гробов

В фирме также добавили, что гробы не были использованы.
- Пишут всякий бред, что гробы были в употреблении. Как вы это представляете? Это, конечно, неправда, это была просто некондиция, - пояснил собеседник.
Между тем, по сведениям информагентства, состава уголовного преступления в действиях недобросовестного подрядчика не имеется. Он будет привлечен к административной ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.
Напомним, накануне в сети появились шокирующие кадры выброшенных на пустыре в районе 7-ой Автодороги цинковые и деревянные гробы. На произошедшее отреагировали в администрации Волжского, сотрудники которой выехали на место, зафиксировали факт несанкционированной свалки и вызвали сотрудников полиции.
Фото администрации Волжского