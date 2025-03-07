Расследования

В Волжском выяснили обстоятельства появления свалки гробов

Расследования 07.03.2025 20:20
0
07.03.2025 20:20


Стало известно, как в промзоне Волжского Волгоградской области появилась свалка гробов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в администрации городского округа, выяснилось, что шокирующий груз вывалила на пустыре компания, работавшая по договору с ритуальной фирмой «Доверие». Корреспондент связался с ритуальной фирмой, где пояснили ситуацию.
- Мы заключили договор с подрядчиком на утилизацию бракованной продукции, однако он таким безобразным способом решил избавиться от груза, - пояснили в организации. – Прокуратура уже проводит проверку, мы предоставили договор, чеки, так что нашей вины нет.
В фирме также добавили, что гробы не были использованы.
- Пишут всякий бред, что гробы были в употреблении. Как вы это представляете? Это, конечно, неправда, это была просто некондиция, - пояснил собеседник.
Между тем, по сведениям информагентства, состава уголовного преступления в действиях недобросовестного подрядчика не имеется. Он будет привлечен к административной ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.
Напомним, накануне в сети появились шокирующие кадры выброшенных на пустыре в районе 7-ой Автодороги цинковые и деревянные гробы. На произошедшее отреагировали в администрации Волжского, сотрудники которой выехали на место, зафиксировали факт несанкционированной свалки и вызвали сотрудников полиции.
Фото администрации Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.03.2025 19:29
Расследования 07.03.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 17:37
Расследования 07.03.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 15:16
Расследования 07.03.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 13:45
Расследования 07.03.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:58
Расследования 07.03.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:36
Расследования 07.03.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:27
Расследования 07.03.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 09:29
Расследования 07.03.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 20:37
Расследования 06.03.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 16:31
Расследования 06.03.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 15:23
Расследования 06.03.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 14:50
Расследования 06.03.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 12:47
Расследования 06.03.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 09:12
Расследования 06.03.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 19:36
Расследования 05.03.2025 19:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
Волгоградка Юлия Попова взяла серебро в финале турнира «Снежная королева» в МосквеСмотреть фотографии
21:21
Волгоградцам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарстваСмотреть фотографии
20:51
Бурный паводок захватывает улицы ФроловоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волжском выяснили обстоятельства появления свалки гробовСмотреть фотографии
19:29
Кто следующий? Еще один коттеджный поселок в Волго-Ахтубинской пойме могут признать незаконнымСмотреть фотографии
19:23
В ЦПКиО Волгограда стартовал сезон экстремальных равзлеченийСмотреть фотографии
19:07
Под Волгоградом нашлась пропавшая после уроков школьницаСмотреть фотографии
19:00
Дежурный Ан-26 для спасателей планируют разместить в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:31
В Волжском после уроков в школе пропала 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде спасатели потушили пожар на первом этаже МКДСмотреть фотографии
17:37
«Петя, говори!» Глава Иловлинского района Иван Гель впервые подал голос в судеСмотреть фотографии
17:30
В волгоградском Детфонде назвали приоритетные направления на 2025 годСмотреть фотографии
17:17
Компания GRASS совместно с ГИБДД поздравили автоледи Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
17:17
Волгоград в предпраздничный день сковали 7-балльные пробкиСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда выгрузили танки и гаубицыСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде Бастрыкин взял на карандаш аварийный дом на ул. КалининградскойСмотреть фотографии
15:25
В Волжском на видео попало странное ДТП с 3 машинами и маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенниковСмотреть фотографии
15:16
Андрей Бочаров поблагодарил волгоградок за крепкий тыл, участие и любовьСмотреть фотографии
15:07
Ограничения на снятие иностранной валюты продлили до 9 сентябряСмотреть фотографии
14:24
Участника войны с Японией Степана Кожемякина похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:45
В Иркутске арестован «крипто-менеджер», обманувший волгоградца на 2,5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Коммунальная авария оставила без отопления хутор под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом любителя тонировки арестовали на 13 сутокСмотреть фотографии
11:56
Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:36
Волгоградец отсидит два года в колонии за сломанную челюсть и вымогательствоСмотреть фотографии
11:27
В Камышине осудили банду, заманившую жертву на свиданиеСмотреть фотографии
11:12
«Зачем эта фикция?»: волгоградцы возмущены отменой вечерних рейсов автобуса №85Смотреть фотографии
11:09
В Волгограде резкое потепление позволило запустить речные трамвайчикиСмотреть фотографии
10:40
В больнице Волгограда скончался подросток, сорвавшийся с крыши «Жигулей»Смотреть фотографии
 