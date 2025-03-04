Происшествия

Не успела убежать: в Волгограде Nissan протаранил девушку на ул. Рокоссовского

Происшествия 04.03.2025 09:49
0
04.03.2025 09:49


3 марта в Центральном районе Волгограда иномарка на полном ходу влетела в пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла днём на ул. Рокоссовского. Момент столкновения сняла одна из камер видеонаблюдения.



- Водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, напротив дома №8 по ул. Скосырева совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, ДТП случилось на пустой дороге. Лихач на полном ходу приближался к переходу, не сбавив скорости даже тогда, когда стало очевидно, что на линии его движения находится девушка. Волгоградка также заметила мчащуюся машину и в какой-то момент попыталась перейти на бег, чтобы уйти с пути следования иномарки. Однако у неё не получилось полностью избежать наезда.

Сильнейший удар пришёлся в ноги пешехода. В какой-то момент пострадавшую подбросило вверх, после чего она рухнула, ударившись головой об асфальт.

Отметим, по информации правоохранительных органов, женщине потребовалась медицинская помощь. Она была госпитализирована в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.03.2025 23:11
Происшествия 03.03.2025 23:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 18:07
Происшествия 03.03.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 13:50
Происшествия 03.03.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 12:39
Происшествия 03.03.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 11:57
Происшествия 03.03.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 11:41
Происшествия 03.03.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 10:54
Происшествия 03.03.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2025 08:28
Происшествия 03.03.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2025 19:32
Происшествия 02.03.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2025 16:08
Происшествия 02.03.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2025 15:18
Происшествия 02.03.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2025 16:24
Происшествия 01.03.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2025 10:47
Происшествия 01.03.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2025 10:27
Происшествия 01.03.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2025 08:36
Происшествия 01.03.2025 08:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:20
Яндекс Недвижимость: цены на новостройки снова подросли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:04
Волгоградские гандболистки дома разгромили «Университет» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:55
«Все так внезапно, страшно»: водитель пояснил причины побега после наезда на ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Волгоградского коммерсанта уличили в изготовлении опасного фастфудаСмотреть фотографии
10:47
В России хотят запретить каршеринг водителям моложе 21 годаСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области похоронят 36-летнего контрактника Юрия ПряхинаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде рассказали о состоянии ребенка, которого вытащили из-под машины после ДТПСмотреть фотографии
10:08
Взрывной рост вирусных заболеваний зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Не успела убежать: в Волгограде Nissan протаранил девушку на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
В поселке для многодетных в Волгограде построят новую дорогуСмотреть фотографии
09:35
Сотрудницу УК в Волжском обвиняют в отравлении угарным газом 5 человекСмотреть фотографии
09:12
Уникальные кадры парада планет сняли с борта МКССмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
У более 9 тысяч жителей Волгоградской области выявили ожирениеСмотреть фотографии
07:31
В Палласовке реконструируют насосные станции за 437 млн рублейСмотреть фотографии
07:16
WhatsApp* не откроется на старых телефонах россиянСмотреть фотографии
23:11
В центре Волгограда на видео попало страшное ДТП и побег водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
22:13
Владимир Путин наградил четверых волгоградцев званиями и орденамиСмотреть фотографии
22:08
Газон подвел? Волгоградский «Ротор» сыграл по нулям с «Уралом»Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде на 79-м году скончалась театральный критик и драматург Галина БеспальцеваСмотреть фотографии
20:29
В Советском районе Волгограда снесут гаражи по 38 адресамСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде за 7,2 млн рублей изучат состояние 74 бомбоубежищСмотреть фотографии
19:35
Швеи, садо- и рыбоводы: вступил в силу новый список профессий для альтернативной службыСмотреть фотографии
18:56
Под Волгоградом с продажи питьевой воды «накапало» на окна сельской администрацииСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде разбираются в избиении студентки в туалете колледжаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Разочаровавший фанатов газон пересеют на «Волгограде Арене» после матча «Ротора»Смотреть фотографии
17:20
Лариса Ильченко избрана президентом Поволжской Олимпийской академииСмотреть фотографии
17:05
Гвардии капитан Михаил Подшибякин из Волжского погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
16:30
Волгоградская бизнесвумен обсудила актуальные темы с детьми и родителямиСмотреть фотографии
16:02
Волгоградка заплатит инвалиду 450 тыс. рублей за посредничество мошенникамСмотреть фотографии
15:23
Торговый комплекс за 200 млн рублей продают на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 