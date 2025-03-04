



3 марта в Центральном районе Волгограда иномарка на полном ходу влетела в пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла днём на ул. Рокоссовского. Момент столкновения сняла одна из камер видеонаблюдения.







- Водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, напротив дома №8 по ул. Скосырева совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, ДТП случилось на пустой дороге. Лихач на полном ходу приближался к переходу, не сбавив скорости даже тогда, когда стало очевидно, что на линии его движения находится девушка. Волгоградка также заметила мчащуюся машину и в какой-то момент попыталась перейти на бег, чтобы уйти с пути следования иномарки. Однако у неё не получилось полностью избежать наезда.

Сильнейший удар пришёлся в ноги пешехода. В какой-то момент пострадавшую подбросило вверх, после чего она рухнула, ударившись головой об асфальт.

Отметим, по информации правоохранительных органов, женщине потребовалась медицинская помощь. Она была госпитализирована в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области