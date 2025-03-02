В ГУ МВД по Волгоградской области поделились подробностями сегодняшнего смертельного ДТП в Калаче-на-Дону, о котором сообщало ИА «Высота 102».
В главке пояснили, что трагедия произошла на улице Кирова утром 2 марта. Водитель Лады Весты двигался со стороны улицы Волгоградская в сторону Пархоменко и сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.
Как выяснилось, находившийся за рулем автомобиля мужчина был пьян.
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