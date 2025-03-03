Волгоградское УФАС проверило цены на бензин





Волгоградское УФАС проверило ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» на предмет соблюдения запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения при ценообразовании на автомобильное топливо. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, розничная цена на АИ-92, реализуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», в прошлом году выросла на 9,65%. Тогда как закупочные цены увеличились на 25,44%. В то же время стоимость АИ-95 выросла на 9,66% при повышении закупочных цен на 18,81%. Дизельное топливо в то же время подорожало на 9,65% при повышении закупочных цен на 13,76%. Волгоградское УФАС проверило ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» на предмет соблюдения запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения при ценообразовании на автомобильное топливо. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, розничная цена на АИ-92, реализуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», в прошлом году выросла на 9,65%. Тогда как закупочные цены увеличились на 25,44%. В то же время стоимость АИ-95 выросла на 9,66% при повышении закупочных цен на 18,81%. Дизельное топливо в то же время подорожало на 9,65% при повышении закупочных цен на 13,76%.

Таким образом, повышение розничных цен на нефтепродукты ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в 2024 году было обусловлено значительным ростом закупочных цен, сделали вывод в антимонопольном ведомстве, а компания не нарушала закон о конкуренции.Между тем, напомним, с середины февраля в Волгоградской области вновь стали расти цены на бензин после трехнедельного «затишья» на этом рынке. Правительство РФ для стабилизации на данном рынке с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина, который продлится до конца августа.