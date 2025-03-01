



Смертельное лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло в Нехаевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 103 км автодороги «р.п. Новониколаевский – ст. Нехаевская – с. Манино» автомобиль «Лада Приора» влетел в тягач Sitrak.

- Водитель «Лады Приора» выехала на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Sitrak. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Нехаевскому району Валерий Павлов.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области