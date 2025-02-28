Волгоградец незаконно поселил в своей квартире восемь мигрантов





В Волгограде решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет в РФ иностранных граждан – в отношении жителя Тракторозаводского района. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина прописал восьмерых мигрантов.

Уточняется, что факт нарушения российского законодательства был выявлен в ходе очередного рейда.

– В ходе проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции отдела полиции Тракторозаводского района установили, что 32-летний местный житель зарегистрировал в своей квартире восемь иностранных граждан. Фактически иностранцы проживали в других районах региона, – уточнили в пресс-службе регионального главка.

В случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения его судом волгоградцу грозит до трех лет лишения свободы.