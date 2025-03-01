«ТИТАНЫ ПРО» из Волгограда дебютировали в Кубке России по кибербаскетболу





Команда Волгоградской академии баскетбола «Титаны» дебютировала в Кубке России по кибербаскетболу, одержав одну победу в двух матчах в онлайн-формате, сообщает V102.RU.

Для академии «Титаны» кибербаскетбол является новым направлением в развитии, а участие в Кубке России сезона 24/25 - первым за все время существования академии. На соревнованиях Волгоград представлен командой под названием «ТИТАНЫ ПРО», в состав которой по результатам отбора из разных регионов России вошли 7 опытных игроков.

В нынешнем Кубке страны принимают участие девять клубов, среди которых: «ТИТАНЫ ПРО», «Купол-Родники» (Ижевск), «Liga Pro Team» (Москва), «Kremlin Dragons» (Казань), «БК Московский» (Москва), «ПАРМА» (Пермь), IPBL (Екатеринбург), «Машук» (Пятигорск) и «TRIADA» (Обнинск). В Кубке России состоятся девять туров, в которых каждая команда сыграет по два матча друг с другом. Затем четыре лучших коллектива по рейтингу выйдут в «Финал четырех» и разыграют главный трофей и определят тройку призеров. Общий призовой фонд национальных соревнований составил 250 000 рублей. Победитель получит 125 000, серебряный призер - 75 000 и бронзовые медалисты - 50 000.

Каждый матч в компьютерной игре в Кубке России по кибербаскетболу состоит из четырех четвертей по пять минут. В первой встрече «ТИТАНЫ ПРО» уступили «Kremlin Dragons» - 61:73 (19:18, 15:25, 12:19, 15:11). Но уже в следующем поединке волгоградская команда одержала победу над клубом «TRIADA» из Обнинска - 66:52. После стартового тура «ТИТАНЫ ПРО» с тремя очками занимают пятое место в турнирной таблице.