Федеральные новости

В России предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти

Федеральные новости 27.02.2025 17:32
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27.02.2025 17:32


В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность до трех лет лишения свободы для владельцев собак, нападение которых привело к гибели человека. Как сообщает V102.RU, автором законопроекта выступил заместитель главы комитета по экологии Владимир Бурматов. 

– Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул [животное], в случае причинения [смерти]  должен нести соответствующую ответственность. Мы предлагаем до 3 лет ужесточить уголовную статью, как причинение смерти по неосторожности, – сообщил РИА Новости Бурматов. 

Сейчас для владельцев собак в подобных случаях предусмотрен лишь штраф в размере до 1,5 тысячи рублей, что, по мнению Бурматова, не является эффективной мерой. 

Напомним, накануне депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Однако у члена Общественной палаты Волгоградской области Сергея Жукова возник резонный вопрос – кто, как и на каком этапе будет определять, что собака агрессивна? По его мнению, необходимо начать работу, направленную на ликвидацию с улиц городов России собачьих стай, представляющих реальную опасность. И начинать нужно с принятия Госдумой соответствующих законов, которые распространялись бы на все регионы. 

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