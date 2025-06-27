Первый пошел: огромный тополь расплющил иномарку на севере Волгограда





В Волгограде сильный ветер валит деревья, создавая угрозу для жителей и их имущества. Многометровые стволы вырывает с корнями.

Напомним, МЧС России по Волгоградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. В ведомстве отметили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.





В Тракторозаводском районе на улице Ополченской старый тополь упал на припаркованный внедорожник. От сильного удара крыша автомобиля промялась. На месте в настоящее время работают экстренные службы.





По информации информагентства, в момент падения, к счастью, никто не находился.





Отметим, также ветер повалил дерево на провода в микрорайоне Тулака на улице Туркменской. В Кировском районе дерево обрушилось на иномарку, по словам очевидцев.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU