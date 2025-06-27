В Волгограде во время урагана тушили вспыхнувший дом





В Волгограде пожарные днем 27 июня ликвидировали крупное возгорание на улице Крымская. По словам очевидцев, сначала в Советском районе загорелся один дом, а потом пламя перекинулось еще на одну постройку.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что огонь охватил в поселке Горьковском дом, в котором, к счастью, никого из людей не было.

– 27 июня в 14:42 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. В посёлке Горьковском горели нежилой дом и хозяйственная постройка на общей площади около 100 кв. м. Подразделения 12-ПСЧ ликвидировали горение в 15:48. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – прокомментировали происшествие в пресс-службе управления МЧС.

Видео: Волгоград / t.me