Побывавший на СВО волгоградец выплатил алиментов на сумму более 500 тыс. рублей





Житель Волгоградской области рассчитался по долгам за алименты на содержание своей дочери после того, как был привлечен сначала к административной, а потом к уголовной ответственности. Мужчина задолжал своему ребенку 520 тысяч рублей, но долго их не выплачивал. Своего имущества у него не было, официально он нигде не работал.

После возбуждения уголовного дела нерадивый отец пересмотрел свое отношение к родительским обязанностям, заключил контракт с Министерством обороны РФ и убыл в зону специальной военной операции. Через несколько месяцев он пришел в отпуск, выплатил долг по алиментам в полном объеме и сейчас регулярно перечисляет средства на содержание дочери

– Исполнительное производство в отношении гражданина окончено, уголовное преследование прекращено, – сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области.

Здесь также сообщили, что всего с начала 2025 года в Волгоградской области прекращены 10 уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ, в связи полным погашением долга по алиментам. Взысканная на содержание детей сумма составила 7,9 млн рублей.