У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой ФНС арестовала счета

27 июня ФНС заблокировала счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», спортсменка лишилась доступа к финансам, связанным с собственным ИП.

- Причина — долг, который экс-спортсменка очень долго погашает. В апреле он перевалил за 1,1 млн, в мае был 1,5. Теперь — 818к, после частичной уплаты около 1 млн рублей, - утверждают журналисты.

Напомним, ранее ФНС уже штрафовала именитую спортсменку за нарушение налогового законодательства. При этом в июне 2024 года сообщалось о попытке Исинбаевой расплатиться по долгам. Последний раз волгоградская прыгунья приезжала в родной город в январе 2025 года на похороны своего тренера Евгения Трофимова. После начала СВО олимпийская чемпионка открестилась от связей с армией России и покинула страну.

Фото: kremlin.ru