В Волгограде СОБР помог полиции проверить посетителей ночных клубов на наркотики

27 июня в Центральном районе Волгограда полиция вновь организовала рейд, направленный на профилактику здорового образа жизни. Правоохранители при поддержке спецподразделений Росгвардии нагрянули в местные ночные клубы.
Сотрудники МВД помогли посетителям увеселительных заведений пройти тестирование на наркотики. Для этого была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера.
Отметим, также полиция проверила граждан на нахождение в розыске и соблюдения правил пребывания несовершеннолетних в ночное время на улице.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области